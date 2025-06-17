Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 17 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 17 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ нанесли групповой удар по территории Украины

Ночью 17 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и БПЛА. Целью атак стали объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье.

«Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» углубился в оборону ВСУ

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области, Казачья Лопань и Уды Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки превысили 145 военнослужащих. Также силами группировки ликвидированы две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада материальных средств противника.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск ДНР.

«Противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов. Уничтожены три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Группировка «Юг» передвинулась на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 275 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 530 человек

Военнослужащие «Центра» атаковали восемь бригад противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 530 боевиков, трех боевых бронированных машин и пяти пикапов.

Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции РЭБ, два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 233 БПЛА самолетного типа, из них 203 вне зоны СВО.