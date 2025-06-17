Главное из брифинга Минобороны 17 июня 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли групповой удар по территории Украины
«Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» углубился в оборону ВСУ
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области, Казачья Лопань и Уды Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки превысили 145 военнослужащих. Также силами группировки ликвидированы две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада материальных средств противника.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск ДНР.
«Противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов. Уничтожены три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Юг» передвинулась на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 275 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 530 человек
Военнослужащие «Центра» атаковали восемь бригад противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Противник лишился до 530 боевиков, трех боевых бронированных машин и пяти пикапов.
Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.
Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции РЭБ, два склада боеприпасов и военно-технического имущества.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- 233 БПЛА самолетного типа, из них 203 вне зоны СВО.