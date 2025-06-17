«Семнадцатого июня с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Калужской области, три — над территорией Тульской области, и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской и Смоленской областей», — говорится в сообщении.
ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя областями
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над Калужской областью, три — над Тульской и по одному — над Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ.