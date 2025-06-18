Постпред Госдепа заявил о смерти гражданина США в Киеве якобы после удара РФ

Российские бойцы наносят удары по украинским объектам военной инфраструктуры. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что целями Москвы не становятся мирные жители. При этом официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила журналистам о смерти гражданина Штатов от якобы удара России.
Она уточнила, что американец погиб, находясь на Украине. По сведениям официального представителя Госдепа, это произошло во вторник, 17 июня.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Госдеп выражает глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — сказала Тэмми Брюс.
По словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, Москва выпустила по Украине 440 БПЛА прошлой ночью. Под ударом оказались, в том числе, Киев и Одесса.