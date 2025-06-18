Постпред Госдепа заявил о смерти гражданина США в Киеве якобы после удара РФ

Российские бойцы наносят удары по украинским объектам военной инфраструктуры. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что целями Москвы не становятся мирные жители. При этом официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила журналистам о смерти гражданина Штатов от якобы удара России.