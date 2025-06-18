Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Китай отправил в сторону Ирана самолёты, пропадающие с радаров

Воздушные суда исчезали из поля видимости устройств после пролёта над Узбекистаном и Туркменией.

Источник: Аргументы и факты

Китай в секретном режиме отправляет в сторону Ирана транспортные самолеты, которые при приближении к исламской республике пропадают с радаров, написала британская газета The Telegraph.

«В каждом рейсе самолет следовал на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг, в Узбекистан и Туркмению, после исчезая с радаров по мере приближения к Ирану», — отмечается в статье.

Журналисты уточнили, что при вылетах пунктом назначения указывался Люксембург, однако, как предполагают авторы публикации, воздушные суда до Европы так и не добрались.

Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли в беседе с газетой заявил, что грузы, которые могут находиться на указанных самолётах, вызывают интерес на фоне гипотез о том, что Пекин может оказать помощь Тегерану.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков высказал мнение, что конфликт между Ираном и Израилем представляет собой прокси-войну США и Китая. Он предположил, что КНР уже участвует в противостоянии и способен помочь Тегерану через Пакистан, являющийся экономическим союзником Пекина и ядерной державой.