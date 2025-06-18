Telegraph: Китай отправил в сторону Ирана самолёты, пропадающие с радаров

Китай в секретном режиме отправляет в сторону Ирана транспортные самолеты, которые при приближении к исламской республике пропадают с радаров, написала британская газета The Telegraph.
«В каждом рейсе самолет следовал на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг, в Узбекистан и Туркмению, после исчезая с радаров по мере приближения к Ирану», — отмечается в статье.
Журналисты уточнили, что при вылетах пунктом назначения указывался Люксембург, однако, как предполагают авторы публикации, воздушные суда до Европы так и не добрались.
Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли в беседе с газетой заявил, что грузы, которые могут находиться на указанных самолётах, вызывают интерес на фоне гипотез о том, что Пекин может оказать помощь Тегерану.
Напомним, ранее политолог Сергей Марков высказал мнение, что конфликт между Ираном и Израилем представляет собой прокси-войну США и Китая. Он предположил, что КНР уже участвует в противостоянии и способен помочь Тегерану через Пакистан, являющийся экономическим союзником Пекина и ядерной державой.