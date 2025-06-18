Telegraph: Китай отправил в сторону Ирана самолёты, пропадающие с радаров

Напомним, ранее политолог Сергей Марков высказал мнение, что конфликт между Ираном и Израилем представляет собой прокси-войну США и Китая. Он предположил, что КНР уже участвует в противостоянии и способен помочь Тегерану через Пакистан, являющийся экономическим союзником Пекина и ядерной державой.