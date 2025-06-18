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В Пермском крае простятся с 33-летним Антоном Тиуновым, погибшим на СВО

Молодого человека похоронят 19 июня.

Источник: РИА "Новости"

Друзья и родные простятся с жителем села Сивы Антоном Тиуновым, погибшим на СВО, рассказали в администрации Сивинского округа Пермского края.

Антон родился 16 января 1992 года. О том, где молодой человек учился и работал, а также о том, когда он отправился на спецоперацию и сколько времени прослужил «за ленточкой», в сообщении местных властей не уточняется.

Бойца похоронят 19 июня. Всех, кто желает проводить Антона в последний путь, просят к 11:30 подойти к Сивинскому центру культуры и досуга по улице Советской, 4. Здесь состоится митинг в память о погибшем.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 45-летнем Антоне Шипицыне из Кочёвского округа.