В Эхирит-Булагатском районе простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

Андрей Ботошкин из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 36 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Андрей Николаевич родился 2 октября 1988 года в поселке Усть-Ордынский. После школы окончил профессиональное училище № 59. Затем ушел в армию. После службы создал семью и стал отцом двух сыновей.
Мужчина подписал контракт с минобороны в феврале 2025 года и отправился в зону проведения СВО.
Военнослужащий пал при выполнении боевой задачи 9 июня 2025 года.
С бойцом простятся завтра, 19 июня.