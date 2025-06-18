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В Эхирит-Булагатском районе простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

Мужчине было 36 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Андрей Ботошкин из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 36 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Андрей Николаевич родился 2 октября 1988 года в поселке Усть-Ордынский. После школы окончил профессиональное училище № 59. Затем ушел в армию. После службы создал семью и стал отцом двух сыновей.

Мужчина подписал контракт с минобороны в феврале 2025 года и отправился в зону проведения СВО.

Военнослужащий пал при выполнении боевой задачи 9 июня 2025 года.

С бойцом простятся завтра, 19 июня.