В Эхирит-Булагатском районе простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Андрей Николаевич родился 2 октября 1988 года в поселке Усть-Ордынский. После школы окончил профессиональное училище № 59. Затем ушел в армию. После службы создал семью и стал отцом двух сыновей.