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Марочко: ВС России начали бои за освобождение Нового Мира в Харьковской области

Марочко сообщил, что российские войска достигли границы между ДНР и Харьковской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска, достигнув административной границы между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Харьковской областью, начали боевые действия за контроль над поселком Новый Мир, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», — уточнил Марочко.

Накануне стало известно, что российские силы прорвали укрепленную оборону ВСУ в районе Верхнекаменского в ДНР. Марочко отметил, что мощный удар позволил преодолеть глубоко выстроенную линию обороны противника к северу от этого района. Прорыв дал возможность российским войскам продвинуться к Серебрянке и ослабить позиции ВСУ в районе Григоровки, добавил эксперт.