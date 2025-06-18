Марочко: ВС России начали бои за освобождение Нового Мира в Харьковской области

Накануне стало известно, что российские силы прорвали укрепленную оборону ВСУ в районе Верхнекаменского в ДНР. Марочко отметил, что мощный удар позволил преодолеть глубоко выстроенную линию обороны противника к северу от этого района. Прорыв дал возможность российским войскам продвинуться к Серебрянке и ослабить позиции ВСУ в районе Григоровки, добавил эксперт.