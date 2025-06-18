В Курской области продолжают вывозить тела бойцов ВСУ и наемников

Военнослужащие 1-го мотострелкового полка в Суджанском районе Курской области продолжают собирать тела погибших украинских солдат и наемников. По данным ведомства, украинские войска, покидая позиции, оставляли не только технику, автомобили и оружие, но и своих погибших. Пленные ВСУ рассказали, что их командиры во время отступления приказывали по радиосвязи добивать тяжелораненых, чтобы не замедлять отход.