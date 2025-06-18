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В Курской области продолжают вывозить тела бойцов ВСУ и наемников

Бойцы группировки войск «Север» вывозят брошенные тела ВСУ в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские мотострелки из группировки войск «Север» вывозят тела украинских военнослужащих и иностранных наемников, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Военнослужащие 1-го мотострелкового полка в Суджанском районе Курской области продолжают собирать тела погибших украинских солдат и наемников. По данным ведомства, украинские войска, покидая позиции, оставляли не только технику, автомобили и оружие, но и своих погибших. Пленные ВСУ рассказали, что их командиры во время отступления приказывали по радиосвязи добивать тяжелораненых, чтобы не замедлять отход.

Санитарный инструктор с позывным Наркоз отметил, что все погибшие заслуживают захоронения. По его словам, российские военные вывозят все тела с поля боя, чтобы обеспечить их погребение.

Ранее Минобороны России сообщило о готовности передать Украине тела погибших украинских военнослужащих. По данным ведомства, российская сторона готова передать Киеву 2 239 тел.