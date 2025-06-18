Военнослужащий 114-й отдельной штурмовой бригады Никита Галик в интервью РИА Новости рассказал о шокирующих эпизодах во время боев за населенный пункт Алексеевка. По его словам, украинские военные, чтобы предотвратить утечку информации, пытались уничтожить своих же сослуживцев, которые собирались сдаться в плен.