Военнослужащий 114-й отдельной штурмовой бригады Никита Галик в интервью РИА Новости рассказал о шокирующих эпизодах во время боев за населенный пункт Алексеевка. По его словам, украинские военные, чтобы предотвратить утечку информации, пытались уничтожить своих же сослуживцев, которые собирались сдаться в плен.
«При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, Бабы Яги для того чтобы уничтожить своих же», — рассказал Галик.
Как пояснил штурмовик, сдача в плен происходила лишь после того, как по укрытию украинских военных применялись гранаты, после чего им предлагали сложить оружие. Однако все попытки ВСУ ликвидировать сдавшихся сослуживцев оказались безуспешными.
«Мы взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым мы слушали, что собирается делать противник, где он будет проводить какие-то действия, какие-то мероприятия. И действовали наперёд», — подчеркнул российский военный.
Ранее сообщалось, что ВСУ намеренно атаковали дронами группу украинских пленных. При попытке вывода оба задержанных попали под атаку FPV-дронов. Один из украинских военных получил несовместимые с жизнью ранения.