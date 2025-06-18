Антидроновое пончо использовалось российскими военными в боях за Алексеевку в ДНР, что помогло им освободить этот населённый пункт, заявил штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ Никита Галик.