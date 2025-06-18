Боец ВС РФ Галик: освободить Алексеевку от ВСУ помогло антидроновое пончо

Антидроновое пончо использовалось российскими военными в боях за Алексеевку в ДНР, что помогло им освободить этот населённый пункт, заявил штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ Никита Галик.
Он уточнил, применение указанного способа позволило бойцам ВС России приблизиться к позициям ВСУ, оставаясь незамеченными для вражеских беспилотников.
«Двигались по полю в пончо ночью. Днём действовали», — сказал Галик.
Штурмовик отметил, что ВСУ, используя тепловизоры, не смогли отследить их передвижения.
Напомним, 12 июня Министерство обороны России проинформировало, что российские войска освободили Алексеевку и населённый пункт Петровское в Донецкой Народной Республике.