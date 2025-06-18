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Минобороны РФ раскрыло важность освобождения Яблоновки в Сумской области

В боях за Яблоновку принимали участие подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение российскими военными села Яблоновка в Сумской области позволило России расширить зону безопасности на указанном направлении, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в боях за указанный населённый пункт участвовали подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады российской группировки войск «Север».

«В ходе наступательных действий освободили населённый пункт Яблоновка, тем самым расширив зону безопасности в Сумской области», — следует из сообщения.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоновки 13 июня. На следующий день военкор Дмитрий Кулько опубликовал кадры с бойцами ВС РФ, которые подняли российским флаг в этом селе.