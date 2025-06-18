Погиб в Курской области: в Севастополе простились с помощником гранатометчика

Во вторник, 17 июня, в Севастополе простились со стрелком-помощником гранатометчика, гвардии рядовым Евгением Сергеевичем Пустовойтом, погибшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пустовойт родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 25. Севастополец с детства любил спорт и серьезно занимался боксом. Уроженец города-героя прошел срочную службу в одном из крымских подразделений ПВО.
«После демобилизации некоторое время работал водителем в сфере грузоперевозок, затем стал руководителем логистического центра в Республике Коми», — отметил Развожаев.
Губернатор назвал Пустовойта патриотом России и Севастополя. В 2024 году горожанин заключил контракт с Минобороны России. Севастополец прошел подготовку и попал в одно из подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.
«Евгений Сергеевич Пустовойт геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Вечная память воину», — написал губернатор.