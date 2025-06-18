Погиб в Курской области: в Севастополе простились с помощником гранатометчика

Во вторник, 17 июня, в Севастополе простились со стрелком-помощником гранатометчика, гвардии рядовым Евгением Сергеевичем Пустовойтом, погибшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.