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Погиб в Курской области: в Севастополе простились с помощником гранатометчика

В Севастополе простились с погибшим в Курской области помощником гранатометчика.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

Во вторник, 17 июня, в Севастополе простились со стрелком-помощником гранатометчика, гвардии рядовым Евгением Сергеевичем Пустовойтом, погибшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пустовойт родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 25. Севастополец с детства любил спорт и серьезно занимался боксом. Уроженец города-героя прошел срочную службу в одном из крымских подразделений ПВО.

«После демобилизации некоторое время работал водителем в сфере грузоперевозок, затем стал руководителем логистического центра в Республике Коми», — отметил Развожаев.

Губернатор назвал Пустовойта патриотом России и Севастополя. В 2024 году горожанин заключил контракт с Минобороны России. Севастополец прошел подготовку и попал в одно из подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Евгений Сергеевич Пустовойт геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Вечная память воину», — написал губернатор.