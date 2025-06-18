Силы ПВО за ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над регионами России

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников. В ночь на 18 июня системы противовоздушной обороны нейтрализовали 48 вражеских дронов над восемью регионами страны.
Согласно официальному заявлению ведомства, наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над Брянской областью — там нейтрализовали 14 единиц. Над Курской областью −11 дронов, над Орловской — 10 БПЛА.
Еще пять беспилотников сбито в небе над Белгородской областью, три — над Тульской. По два дрона перехвачено над Калужской областью и Московским регионом, один — над Липецкой областью.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО).