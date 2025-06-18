Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над регионами России

В ночь на 18 июня средства противовоздушной обороны сбили 48 дронов над восемью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников. В ночь на 18 июня системы противовоздушной обороны нейтрализовали 48 вражеских дронов над восемью регионами страны.

Согласно официальному заявлению ведомства, наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над Брянской областью — там нейтрализовали 14 единиц. Над Курской областью −11 дронов, над Орловской — 10 БПЛА.

Еще пять беспилотников сбито в небе над Белгородской областью, три — над Тульской. По два дрона перехвачено над Калужской областью и Московским регионом, один — над Липецкой областью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО).