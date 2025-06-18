ВС России применили уникальные беспилотники: роботизированные дроны могут спокойно пересекать болото

В рамках оперативных задач десантники группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России активно применяют наземные роботизированные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка». Такие устройства используют для транспортировки боеприпасов и провианта, а также для эвакуации раненых и в качестве ударных машин. Об этом рассказал офицер-десантник с позывным «Мин».