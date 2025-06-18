ВС России применили уникальные беспилотники: роботизированные дроны могут спокойно пересекать болото

В рамках оперативных задач десантники группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России активно применяют наземные роботизированные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка». Такие устройства используют для транспортировки боеприпасов и провианта, а также для эвакуации раненых и в качестве ударных машин. Об этом рассказал офицер-десантник с позывным «Мин».
«У нее гусеничная основа … на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать», — приводит РИА Новости слова офицера.
Как отмечается, за счет мягких резиновых гусениц «Шанхай» и «Лягушка» проходят совершенно спокойно в местах, где колесная техника уже с проблемами, в том числе неглубокие болота.
«Шанхай» обладает хорошей грузоподъемностью и способен перевозить до 200 кг груза, поэтому он может спокойно эвакуировать двух раненых или транспортировать необходимые боекомплекты. В тандеме с «Лягушкой» значительно расширяется радиус действия подразделений и их способность работать в условиях сложной местности.
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