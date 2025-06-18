Невидимки на поле боя: Российские военные смогли обхитрить дроны ВСУ под Алексеевкой

Боец 114-й штурмовой бригады Никита Галик раскрыл тактический приём, использованный российскими войсками при освобождении Алексеевки в ДНР. Подробностями он поделился в видео, опубликованном Минобороны.
Как рассказал военнослужащий, подразделения применяли специальные антидроновые пончо, позволяющие скрывать тепловое излучение бойцов. Это дало возможность незаметно приблизиться к позициям ВСУ под покровом темноты.
«Надеваешь пончо — и человека не видно, в тепловизор его не увидишь. То есть военнослужащие у нас сами подшивали, под свой рост делали, чтобы не светились руки», — пояснил Галик.
По его словам, такая маскировка позволила избежать обнаружения и накопить силы для успешной зачистки населённого пункта от ВСУ.
Прежде военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска прорвали укрепленную и многослойную оборону ВСУ в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.