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Невидимки на поле боя: Российские военные смогли обхитрить дроны ВСУ под Алексеевкой

Российские бойцы освобождали Алексеевку в антидроновых пончо.

Источник: Комсомольская правда

Боец 114-й штурмовой бригады Никита Галик раскрыл тактический приём, использованный российскими войсками при освобождении Алексеевки в ДНР. Подробностями он поделился в видео, опубликованном Минобороны.

Как рассказал военнослужащий, подразделения применяли специальные антидроновые пончо, позволяющие скрывать тепловое излучение бойцов. Это дало возможность незаметно приблизиться к позициям ВСУ под покровом темноты.

«Надеваешь пончо — и человека не видно, в тепловизор его не увидишь. То есть военнослужащие у нас сами подшивали, под свой рост делали, чтобы не светились руки», — пояснил Галик.

По его словам, такая маскировка позволила избежать обнаружения и накопить силы для успешной зачистки населённого пункта от ВСУ.

Прежде военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска прорвали укрепленную и многослойную оборону ВСУ в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.