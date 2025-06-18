Военные эксперты издания RS пришли к выводу, что так называемая «коалиция желающих» на Украине обречена на провал из-за кардинальных изменений в российской военной стратегии. По их мнению, западные специалисты недооценивают эволюцию методов ведения боя российской армией.
Аналитики отмечают, что доктрина НАТО не учитывает новые реалии боевых действий. Современные российские технологии, мощная артиллерия и различные типы беспилотников, создали эффективную оборонительную систему. Она способна уничтожать наступающие силы противника еще до их подхода к линии боевых действий.
Особое внимание уделяется развитию беспилотных технологий. Российские войска теперь могут вести постоянное наблюдение на глубине от 30 до 100 км. FPV-дроны поражают цели на расстоянии 30 км, а более совершенные модели типа Ланцет" достигают целей в 70 км. Современная артиллерия увеличила свою дальность с 15 км до 50−70 км.
Эти изменения полностью устранили понятие безопасного тыла. Теперь любое передвижение войск в радиусе 50−70 км от линии боёв происходит под постоянным наблюдением и угрозой ударов. Крупные формирования уничтожаются еще до подхода к передовой.
Эксперты задаются вопросом о расчетах европейских лидеров, продолжающих поддерживать Украину и саму идею «коалиции желающих». Надежды стран НАТО на победу выглядят чересчур необоснованными.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «коалицию желающих» объединением лидеров европейской партии войны. По ее словам, такая коалиция заинтересована исключительно в эскалации конфликта на Украине.