RS: Эволюция армии РФ обречёт на провал коалицию желающих по Украине

Особое внимание уделяется развитию беспилотных технологий. Российские войска теперь могут вести постоянное наблюдение на глубине от 30 до 100 км. FPV-дроны поражают цели на расстоянии 30 км, а более совершенные модели типа Ланцет" достигают целей в 70 км. Современная артиллерия увеличила свою дальность с 15 км до 50−70 км.