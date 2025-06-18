Наемник из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии

Как установил суд, в начале 2022 года Хоситашвили прибыл на Украину и вступил в состав вооруженного формирования.
Наемник принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
«Приговором суда Хоситашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Как уточняет СК, наемник объявлен в международный розыск.
Ранее RT сообщал, что наемник из Бельгии заочно приговорен к 14 годам колонии.