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Наемник из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии

Суд заочно приговорил гражданина Грузии Давида Хоситашвили к 14 годам колонии за наемничество. Об этом сообщает СК России.

Источник: РИА "Новости"

Как установил суд, в начале 2022 года Хоситашвили прибыл на Украину и вступил в состав вооруженного формирования.

Наемник принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Приговором суда Хоситашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как уточняет СК, наемник объявлен в международный розыск.

Ранее RT сообщал, что наемник из Бельгии заочно приговорен к 14 годам колонии.