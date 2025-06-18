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В Ростовской области объявили, а затем отменили беспилотную опасность

Опасность продлилась около часа.

Утром 18 июня на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Уведомления об этом от приложения регионального управления МЧС поступили на смартфоны дончан около 9 часов утра.

Жителям региона рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Час спустя на Дону объявили отбой беспилотной опасности.

Напомним, 14 июня на Дону дважды за ночь объявляли беспилотную опасность. В ночь на 11 июня в Чертковском районе Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.