В Ростовской области объявили, а затем отменили беспилотную опасность

Утром 18 июня на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Уведомления об этом от приложения регионального управления МЧС поступили на смартфоны дончан около 9 часов утра.
Жителям региона рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Час спустя на Дону объявили отбой беспилотной опасности.
Напомним, 14 июня на Дону дважды за ночь объявляли беспилотную опасность. В ночь на 11 июня в Чертковском районе Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.