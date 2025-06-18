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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, — добавили в Минобороны РФ.