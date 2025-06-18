Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

«Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, — добавили в Минобороны РФ.