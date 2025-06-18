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Подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. «Южная» группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Пазено, Иванополье, Выемка, Миньковка, Федоровка, Дылеевка, Александро-Калиново, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.