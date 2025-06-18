«Противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль “Казак”, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Группировка войск «Запад» нанесла поражение украинским формированиям у Богуславки, Шийковки, Песчаного, Новосергеевки, Купянска, Ковшаровки в Харьковской области и Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.