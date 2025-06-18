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ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.