«Подразделения группировки войск “Север” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области», — сказали там.
ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВС РФ освободили населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.