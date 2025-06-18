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Главное из брифинга Минобороны 18 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 18 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

За прошедшие сутки подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Новониколаевка в Сумской области, подразделения «Запада» заняли село Долгенькое в Харьковской области.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки атаковали восемь бригад, десантно-штурмовой и два штурмовых полка ВСУ, а также центр сил спецопераций ГУР в районах 11 населенных пунктов Сумской области.

В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах четырех населенных пунктов.

Потери ВСУ за сутки превысили 165 военнослужащих. Также ликвидированы три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств.

Подразделения «Запада» противостоят ВСУ в ДНР и Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам и полку БПЛА в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Кировска в ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронеавтомобиль «Казак», восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение 13 украинским бригадам в районах 12 населенных пунктов ДНР.

«ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Подразделения «Центра» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Центра» атаковали 11 бригад противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 490 боевиков, двух боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров М113, семи боевых бронированных машин, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Веселое ДНР, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 185 человек. ВС РФ также уничтожили боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам производства и сборки ударных БПЛА, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 236 БПЛА самолетного типа.

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