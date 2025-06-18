Автора Telegram-канала «Солдатская правда» задержали за самовольное оставление части

«В отношении задержанного Михаила Полынкова ранее возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 337 УК РФ (“самовольное оставление части или места службы”). Он находится в федеральном розыске», — сказал собеседник агентства.
Ранее адвокат Александр Молохов сообщил о задержании в Москве автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова, который занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова» и входит в центральный исполнительный комитет незарегистрированной политической партии КПРС «Русская весна».