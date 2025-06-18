Над Крымом сбили украинский беспилотник

В среду, 18 июня, средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 11.05 до 14.20.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, один из дронов удалось нейтрализовать над Крымом. Над Курской областью сбили семь БПЛА, над Орловской — четыре. Еще один беспилотник уничтожили над Белгородской областью.
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