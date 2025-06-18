Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: санитарную зону с Украиной нужно формировать с учетом оперативной обстановки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Санитарная зона с Украиной должна быть сформирована в соответствии с оперативной обстановкой. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Много лет назад санитарная зона должна была быть в одних границах. Сейчас ввиду того, что все видоизменилось и что появилось на вооружении сейчас реально на линии фронта, уже санитарная зона должна быть совершенно другой. Какая понадобится санитарная зона к тому моменту, когда мы скажем, что все, теперь это наша уже победа, она уже наступила, покажет время», — сказал он.