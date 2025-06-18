Пушилин: санитарную зону с Украиной нужно формировать с учетом оперативной обстановки

«Много лет назад санитарная зона должна была быть в одних границах. Сейчас ввиду того, что все видоизменилось и что появилось на вооружении сейчас реально на линии фронта, уже санитарная зона должна быть совершенно другой. Какая понадобится санитарная зона к тому моменту, когда мы скажем, что все, теперь это наша уже победа, она уже наступила, покажет время», — сказал он.