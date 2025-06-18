Александровский округ Прикамья простится с двумя погибшими участниками СВО

Евгений Горшков родился 11 марта 1983 года, Альберт Ахтямов — 15 июля 1976 года. Прощание с земляками состоится 19 июня в Александровске: с Евгением Станиславовичем — в городском прощальном зале с 10:00 до 11:00, Альбертом Шакрияновичем — в зале Дворца культуры с 10:00 до 12:00.