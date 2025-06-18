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Александровский округ Прикамья простится с двумя погибшими участниками СВО

Евгения Горшкова и Альберта Ахтямова похоронят в один день.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Александровского муниципального округа официально подтвердила гибель в зоне проведения СВО двух земляков. Горшков Евгений Станиславович и Ахтямов Альберт Шакриянович погибли при исполнении воинского долга. Погибших бойцов похоронят в один день.

Евгений Горшков родился 11 марта 1983 года, Альберт Ахтямов — 15 июля 1976 года. Прощание с земляками состоится 19 июня в Александровске: с Евгением Станиславовичем — в городском прощальном зале с 10:00 до 11:00, Альбертом Шакрияновичем — в зале Дворца культуры с 10:00 до 12:00.

Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших бойцов — это невосполнимая утрата и общая скорбь.