КТК оценил ущерб от атаки дронов на станцию «Кропоткинская» в 2,7 млрд рублей

Он уточнил, что речь идет, как о прямых убытках от разрушений, так и косвенных. К ним он отнес, например, применение противотурбулентной присадки при транспортировке нефти.
Консорциум обратился в страховую компанию, но пока неизвестно, какая сумма ему будет выплачена.
«Я думаю, сумма возмещения станет известна не ранее, чем к концу года, потому что процесс согласования со страховыми компаниями всегда очень сложный и долгий», — сказал Горбань.
По его словам, также инициирована процедура по возмещению суммы ущерба с украинской стороны. Он пояснил, что консорциум это сделал не напрямую.
«Мы это сделали не сами, мы не можем напрямую подать иск в международный суд, поскольку у нас нет для этого юридического международного статуса. Но сама процедура запущена, мы ее инициировали», — заключил руководитель КТК.
Между тем, атака дронов, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, на Каспийский трубопроводный консорциум произошла 17 февраля. В результате пострадала нефтеперекачивающая станция.