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КТК оценил ущерб от атаки дронов на станцию «Кропоткинская» в 2,7 млрд рублей

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оценил ущерб от атаки беспилотников ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани. Сумма составила 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам гендиректор консорциума Николай Горбань на Петербургском международном экономическом форуме-2025.

Он уточнил, что речь идет, как о прямых убытках от разрушений, так и косвенных. К ним он отнес, например, применение противотурбулентной присадки при транспортировке нефти.

Консорциум обратился в страховую компанию, но пока неизвестно, какая сумма ему будет выплачена.

«Я думаю, сумма возмещения станет известна не ранее, чем к концу года, потому что процесс согласования со страховыми компаниями всегда очень сложный и долгий», — сказал Горбань.

По его словам, также инициирована процедура по возмещению суммы ущерба с украинской стороны. Он пояснил, что консорциум это сделал не напрямую.

«Мы это сделали не сами, мы не можем напрямую подать иск в международный суд, поскольку у нас нет для этого юридического международного статуса. Но сама процедура запущена, мы ее инициировали», — заключил руководитель КТК.

Между тем, атака дронов, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, на Каспийский трубопроводный консорциум произошла 17 февраля. В результате пострадала нефтеперекачивающая станция.