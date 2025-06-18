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ВС РФ ударили авиабомбой по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские войска ударили авиабомбой РБК-500 по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 118-й ОМБР ВСУ в районе н. п. Малая Токмачка в Запорожской области. Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара с применением авиационной бомбы РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и кассетной боевой частью в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — сказали в ведомстве.