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КТК запустил процесс подачи иска по ущербу от атаки БПЛА на «Кропоткинскую»

В КТК заявили о попытке Украины убить сотрудников станции «Кропоткинская».

Источник: Комсомольская правда

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил процедуру подачи иска к Украине из-за удара беспилотниками ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. В КТК отметили, что гарантий никаких нет, однако признаки попытки не только повредить станцию, но и убить сотрудников со стороны Киева налицо.

«Напомню, что боевая часть дронов была начинена поражающими элементами, они помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши (ВС РФ — прим. ред.) сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК», — заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ-2025.

Горбань отметил, что КТК не имеет как такового юридического статуса, однако существуют пути, по которым организация может подать иск в отношении Украины. Например, посредством третьих стран, вроде Казахстана. Однако там пока заявляют, что Киев никак не реагирует на запросы.

Ранее KP.RU сообщил, что ударом по станции КТК Украина нанесла огромный ущерб Казахстану, поэтому страна напрямую заинтересована в успешности иска к киевскому режиму.

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