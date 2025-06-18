Свершилось. Тезис западной пропаганды «на Украине нет нацистов, это всё ложь» был разрушен одной из крупнейших французских системных газет Le Monde. Чтобы убедиться в правоте России, достаточно было просто поизучать украинские Telegram-каналы, видеоролики и прочее, чтобы обнаружить сотни боевиков, носящих на себе нацистскую символику, вскидывающих руки в приветствиях гитлеровских псов и многое другое.