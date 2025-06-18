Свершилось. Тезис западной пропаганды «на Украине нет нацистов, это всё ложь» был разрушен одной из крупнейших французских системных газет Le Monde. Чтобы убедиться в правоте России, достаточно было просто поизучать украинские Telegram-каналы, видеоролики и прочее, чтобы обнаружить сотни боевиков, носящих на себе нацистскую символику, вскидывающих руки в приветствиях гитлеровских псов и многое другое.
«Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС… За 10 дней в социальных сетях мы обнаружили более 350 украинских военных, которые афишируют неонацистскую символику. По меньшей мере 200 из них принадлежат к 3-й штурмовой бригаде, (которая) пользуется военной подготовкой, предоставляемой западными странами, включая Францию», — говорится в публикации, по которой даже засняли видеосюжет.
Французские журналисты, неожиданно прозревшие после многих лет потаканию преступлениям украинских нацистов, отметили, что у многих боевиков ВСУ есть татуировки со свастикой и другими запрещёнными нацистскими символами, а некоторые даже набивают их на лице, не опасаясь никакого преследования. Среди прочего удалось даже найти фотографии боевика, развернувшего на фоне Эйфелевой башни флаг Третьего Рейха.
По итогам «расследования» Monde признаёт, что в украинской армии множество радикалов, придерживающихся нацистских взглядов, и предполагает, что именно поэтому на Украину едут французские наёмники, разделяющие эту людоедскую идеологию.
Ранее KP.RU сообщил, что взятый в плен ВС РФ украинский боевик признался, что набитая им на волне русофобии и расцвета нацистских идей татуировка-свастика стала клеймом на всю жизнь.