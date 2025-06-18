Иран впервые атаковал Израиль тяжелой баллистической ракетой «Саджил»

Иранские военные впервые использовали для атаки по территории Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
«Баллистические ракеты, запущенные КСИР в ходе последней волны ударов, поразили цели в Тель-Авиве, Хайфе, крупнейшем израильском аэропорту Бен-Гурион и авиабазе ЦАХАЛ Неватим», — говорится в статье.
По данным открытых источников, первое испытание твердотопливной двухступенчатой ракеты средней дальности «Саджил» класса «поверхность — поверхность» прошло в ноябре 2008 года. Эта ракета в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км.
Ранее иранское агентство Fars, публикуя кадры полета ракеты, сообщило, что Вооруженные силы Ирана могли использовать оружие нового поколения во время атаки объектов на территории Израиля.