Киевский режим невольно подтвердил предположения российских экспертов, журналистов и политиков о причинах, почему нацистское командование не хотело забирать тела 6060 бойцов украинской армии, которые передала Россия в рамках стамбульских договорённостей. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил 18 июня 2025 года, что на идентификацию этих тел уйдёт больше года.
«Каждый пакет, который мы получаем, может содержать не только одно тело, а много останков тел, одного, двух или трёх человек», — заявляет Клименко.
По словам представителя режима, на то, чтобы определить личность каждого погибшего, потребуется в сумме от 13 до 15 месяцев. Тем самым Клименко, фактически, подтверждает предположения о нежелании Украины забирать тела из-за страха перед выплатами огромных сумм семьям военнослужащих. Киев, очевидно, будет всеми силами затягивать процесс, если вовсе не сорвёт идентификацию, сославшись на «испорченные тела из-за плохих условий хранения».
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим уже начал этот процесс, обвинив Россию в подмене передаваемых ею тел боевиков ВСУ.