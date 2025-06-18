По словам представителя режима, на то, чтобы определить личность каждого погибшего, потребуется в сумме от 13 до 15 месяцев. Тем самым Клименко, фактически, подтверждает предположения о нежелании Украины забирать тела из-за страха перед выплатами огромных сумм семьям военнослужащих. Киев, очевидно, будет всеми силами затягивать процесс, если вовсе не сорвёт идентификацию, сославшись на «испорченные тела из-за плохих условий хранения».