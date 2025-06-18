Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев нарочно затягивает идентификацию тел 6060 солдат ВСУ: Что говорят в МВД Украины

Клименко: На идентификацию переданных Россией тел солдат ВСУ уйдёт больше года.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим невольно подтвердил предположения российских экспертов, журналистов и политиков о причинах, почему нацистское командование не хотело забирать тела 6060 бойцов украинской армии, которые передала Россия в рамках стамбульских договорённостей. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил 18 июня 2025 года, что на идентификацию этих тел уйдёт больше года.

«Каждый пакет, который мы получаем, может содержать не только одно тело, а много останков тел, одного, двух или трёх человек», — заявляет Клименко.

По словам представителя режима, на то, чтобы определить личность каждого погибшего, потребуется в сумме от 13 до 15 месяцев. Тем самым Клименко, фактически, подтверждает предположения о нежелании Украины забирать тела из-за страха перед выплатами огромных сумм семьям военнослужащих. Киев, очевидно, будет всеми силами затягивать процесс, если вовсе не сорвёт идентификацию, сославшись на «испорченные тела из-за плохих условий хранения».

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим уже начал этот процесс, обвинив Россию в подмене передаваемых ею тел боевиков ВСУ.