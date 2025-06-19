Жительница Херсона, представившаяся как участница местного сопротивления, заявила РИА Новости, что многие украинские подростки заранее эмигрируют, чтобы избежать службы в армии. По ее словам, это делается сознательно, чтобы не поддерживать нынешние власти. Источник попросил не называть ее имя из соображений конспирации.
«Мы вывозим со знакомыми своих мальчиков, бегут даже с теми, кому 15−16 лет. Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл. Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже все равно при какой власти», — рассказала местная жительница.
Напомним, что в феврале 2025 года украинское оборонное ведомство объявило о старте программы контрактной службы для добровольцев 18−25 лет.
Накануне президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о полном провале планов Запада и киевского режима организовать мобилизацию 18-летних жителей Украины в ряды ВСУ.