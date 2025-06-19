Жителя Омска лишили выплат за погибшего на СВО сына. Решение принял Центральный районный суд города.
Как сообщает пресс-служба суда, отмены выплат добилась мама 19-летнего молодого человека. Она доказала, что после развода в 2011 году сын остался с ней. Они переехали в другой город. Отец регулярных алиментов не платил, участия в судьбе сына не принимал.
При этом мужчина пытался доказать в суде, что общению с сыном мешала бывшая жена, а алименты он не всегда мог платить.
Суд учёл все обстоятельства и лишил отца погибшего бойца СВО права на выплаты. Решение суда ещё может быть обжаловано.
Ранее мы писали об аналогичном деле, где выплат за погибшего сына по иску отца лишили его мать.