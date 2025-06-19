Жителя Омска лишили выплат за погибшего на СВО сына

Как сообщает пресс-служба суда, отмены выплат добилась мама 19-летнего молодого человека. Она доказала, что после развода в 2011 году сын остался с ней. Они переехали в другой город. Отец регулярных алиментов не платил, участия в судьбе сына не принимал.