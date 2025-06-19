Военнослужащий из Нукутского района посмертно награжден орденом Мужества

Ефрейтор Клим Сергеев из Нукутского района Приангарья награжден орденом Мужества (посмертно). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Нукутского района, военнослужащий погиб в феврале 2025 года в результате минометного обстрела.
Государственную награду передали семье бойца в торжественной обстановке в воинской части, где Клим Константинович проходил службу. Церемония включала вынос боевого знамени и флага России, минуту молчания, в которой приняли участие более полутора тысяч военных. По окончании митинга полк прошел маршем.