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Военнослужащий из Нукутского района посмертно награжден орденом Мужества

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Ефрейтор Клим Сергеев из Нукутского района Приангарья награжден орденом Мужества (посмертно). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Нукутского района, военнослужащий погиб в феврале 2025 года в результате минометного обстрела.

Государственную награду передали семье бойца в торжественной обстановке в воинской части, где Клим Константинович проходил службу. Церемония включала вынос боевого знамени и флага России, минуту молчания, в которой приняли участие более полутора тысяч военных. По окончании митинга полк прошел маршем.