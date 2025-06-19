Военнослужащий из Нукутского района посмертно награжден орденом Мужества

Государственную награду передали семье бойца в торжественной обстановке в воинской части, где Клим Константинович проходил службу. Церемония включала вынос боевого знамени и флага России, минуту молчания, в которой приняли участие более полутора тысяч военных. По окончании митинга полк прошел маршем.