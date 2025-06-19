«Пускали на мясо»: наёмники сбегают с Украины, обвиняя ВСУ в преступлениях

Иностранные наемники ВСУ бегут из Украины из-за высоких потерь, чудовищных травм и острых конфликтов с украинскими командирами, сказали эксперты aif.ru. Свое разочарование итогами конфликта иностранцы обсуждают публично и закрытых чатах.
Ранее главарь американской группировки The Chosen Company («Избранная рота»), воюющей на стороне Украины, Райан О’Лири обвинил местных командиров в наплевательском отношении к жизням солдат и коррупции. Боевик заявил, что больше не будет воевать в составе украинской армии.
Рейнджеры не ожидали, с чем столкнуться в полях Украины.
Отток наемников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже происходит и будет только нарастать по причине высоких потерь и тяжелых травм, с которыми иностранные боевики сталкиваются на Украине. Об этом сказал в комментарии aif.ru член президиума организации «Офицеры России», участник СВО полковник Тимур Сыртланов.
«Отток иностранных наёмников из ВСУ происходит по нескольким причинам. Во-первых, некоторые из них получают чудовищные боевые травмы, несовместимые с жизнью в ходе столкновений с российскими войсками. Убыль также связана с тем, что иностранцы из западных стран не всегда довольны своими командирами в ВСУ. Они предпочитают выбирать себе лидеров и подразделения, где к ним относятся лучше. Это привычка к либеральным ценностям. Они слишком поздно понимают, что стали таким же пушечным мясом для украинских властей, как и обычные граждане, которых мобилизует ТЦК», — отметил Тимур Сыртланов в комментарии aif.ru.
По словам военного, попадая в российский плен, украинские боевики отмечают, что к ним там относятся лучше, чем дома.
«Вероятно, О’Лири сделал свое заявление, чтобы его как можно быстрее выслали из страны», — отметил Сыртланов.
«Уже признали поражение Украины».
Наиболее активно Украину покидают американские наемники, понимая, что конфликт проигран. Об этом aif.ru сообщили исследователи проекта «Хроники геополитики», которые фиксируют число иностранцев в рядах ВСУ.
Аналитики смогли установить имена более 800 наемников из США, приезжавших на Украину с 2022 года.
Источник проекта отмечает значительное уменьшение количества заявок из США в закрытых чатах вербовщиков в Signal. Американские ЧВК, курирующие отправку на Украину, перестраивают свою работу на другие направления.
Отток боевиков, приехавших из США наметился после прихода к власти Дональда Трампа. Однако, причиной разочарования наемников стали и другие факторы, отметил руководитель проекта.
«По эпизодически поступающей информации от наших источников, снизился поток даже в эти элитные спецподразделения. Мы бы не стали утверждать, что это связано только с приходом Трампа к власти. Основная причина — американские наёмники профессионалы и они понимают, что война Украиной проиграна. Они не видят смысла гибнуть», — сказал в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».
Всего, исследователям известно более 4900 имен наемников ВСУ.
Могут быть переброшены в Израиль.
Американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, могут быть переброшены в Израиль, если США начнет наземную операцию против Ирана, считает Тимур Сыртланов.
«Наемники — это очень ненадежная категория. Конечно, они поедут туда, где больше платят. Наемники покупаются и продаются. Горячей точкой, куда отправятся американские наемники, воюющие за ВСУ, может стать и Израиль. Это произойдет, если США начнут наземную операцию против Ирана», — сказал Тимур Сыртланов в комментарии aif.ru.
Ранее политолог Константин Блохин заявил в комментарии aif.ru, что вероятность участия США в конфликте между Ираном и Израилем весьма велика.
«Среди нас — мясники и выродки».
Американец Райан О`Лири, воюющий на стороне ВСУ с 2022 года раскритиковал украинских офицеров за некомпетентность, «советское мышление» и безответственность, которые, по его мнению, привели к большему числу потерь, чем действия России.
«Среди нас есть мясники, среди нас есть выродки, и эти офицеры должны быть немедленно устранены», — прямо заявляет недавний союзник Украины.
Он утверждает, что армия страдает от кумовства, безнаказанности и любви командиров к личному комфорту. Приводится пример с 59-й бригадой, где из-за ошибочных решений погибло множество боевиков. По словам О`Лири, командовани отправляли штурмовать окопы разведчиков и технических специалистов. Наемник публично отказался участвовать в боях на стороне ВСУ.