«Отток иностранных наёмников из ВСУ происходит по нескольким причинам. Во-первых, некоторые из них получают чудовищные боевые травмы, несовместимые с жизнью в ходе столкновений с российскими войсками. Убыль также связана с тем, что иностранцы из западных стран не всегда довольны своими командирами в ВСУ. Они предпочитают выбирать себе лидеров и подразделения, где к ним относятся лучше. Это привычка к либеральным ценностям. Они слишком поздно понимают, что стали таким же пушечным мясом для украинских властей, как и обычные граждане, которых мобилизует ТЦК», — отметил Тимур Сыртланов в комментарии aif.ru.