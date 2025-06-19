Отток наемников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит по причине высоких потерь и тяжелых травм, с которыми иностранные боевики сталкиваются на Украине. Об этом сказал в комментарии aif.ru член президиума организации «Офицеры России», участник СВО полковник Тимур Сыртланов.
Ранее главарь американской группировки Chosen Company, воюющей в составе 59-й моторизованной бригады ВСУ, Райан О’Лири обвинил украинских командиров в наплевательском отношении к жизням солдат, кумовстве и коррупции. Боевик заявил, что больше не будет воевать в составе украинских вооруженных сил.
«Отток иностранных наёмников из ВСУ происходит по нескольким причинам. Во-первых, некоторые из них получают чудовищные боевые травмы, несовместимые с жизнью в ходе столкновений с российскими войсками. Естественный отток также связан с тем, что иностранцы из западных стран не всегда довольны своими командирами в ВСУ. Они предпочитают выбирать себе лидеров и подразделения, где к ним относятся лучше. Это привычка к либеральным ценностям. Они слишком поздно понимают, что стали таким же пушечным мясом для украинских властей, как и обычные граждане, которых мобилизует ТЦК», — отметил Тимур Сыртланов в комментарии aif.ru.
По словам военного, попадая в российский плен, украинские боевики отмечают, что к ним там относятся лучше, чем дома.
«Вероятно, О’Лири сделал свое заявление, чтобы его как можно быстрее выслали из страны», — отметил Сыртланов.
Также, военный допустил, что в дальнейшем бывшие американские наемники ВСУ могут отправиться в Израиль, где может разгореться военный конфликт с прямым участием США.
Ранее политолог Константин Блохин назвал высокой вероятность вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля.