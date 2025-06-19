Ночью 19 июня в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

— Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112, — предупредили самарцев.
В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили, как правильно вести себя при реальной атаке беспилотников. Если она застала вас на улице или в машине, нужно срочно укрыться в ближайшем здании. В здании рекомендуют спуститься в подвал или на цокольный этаж, а в квартире — укрыться в помещении без окон.
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