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Ночью 19 июня в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Самарцев призывают быть бдительными в связи с угрозой атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области ночью 19 июня. Об этом стало известно из сообщения в официальном приложении МЧС, которое было опубликовано в 03.45 по местному времени.

— Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112, — предупредили самарцев.

В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили, как правильно вести себя при реальной атаке беспилотников. Если она застала вас на улице или в машине, нужно срочно укрыться в ближайшем здании. В здании рекомендуют спуститься в подвал или на цокольный этаж, а в квартире — укрыться в помещении без окон.

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