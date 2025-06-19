Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 из них были перехвачены над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской и шесть — над Орловской областью. По пять аппаратов сбиты над Ростовской областью и Крымом, по три БПЛА — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один — над Московским регионом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше