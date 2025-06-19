ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник

Отмечается, что 19 из них были перехвачены над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской и шесть — над Орловской областью. По пять аппаратов сбиты над Ростовской областью и Крымом, по три БПЛА — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один — над Московским регионом.