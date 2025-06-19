Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник

«В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.
19 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, по пять беспилотников ликвидированы над Крымом и Ростовской областью, по три дрона — над Белгородской и Астраханской областями, два беспилотника нейтрализованы над Рязанской областью и один — над Московским регионом.
Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотников.
В течение ночи на среду дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.
В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России — были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.
В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.