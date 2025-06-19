Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник

19 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, по пять беспилотников ликвидированы над Крымом и Ростовской областью, по три дрона — над Белгородской и Астраханской областями, два беспилотника нейтрализованы над Рязанской областью и один — над Московским регионом.