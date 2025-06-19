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Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

19 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, по пять беспилотников ликвидированы над Крымом и Ростовской областью, по три дрона — над Белгородской и Астраханской областями, два беспилотника нейтрализованы над Рязанской областью и один — над Московским регионом.

Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотников.

В течение ночи на среду дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.

В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России — были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.

В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.