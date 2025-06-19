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Солдаты ВСУ сдались, когда услышали эти слова русского солдата

Боец ВС РФ без единого выстрела убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен.

Источник: Комсомольская правда

В зоне боевых действий произошел необычный эпизод: российский боец смог уговорить двух военнослужащих ВСУ добровольно сложить оружие, не сделав ни единого выстрела. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха».

Инцидент произошел во время продвижения российских подразделений к населенному пункту Малиновка в Донецкой Народной Республике. По словам командира, один из российских военнослужащих, действуя «божьим словом», вступил в переговоры с противником и убедил двух бойцов 142-й бригады ВСУ сдаться в плен.

Как пояснил один из пленных, их подразделение понесло тяжелые потери в столкновении со 2-м батальоном 39-й бригады ВС РФ.

«Мы вдвоем остались и решили выжить. Сдались в плен, чтобы в дальнейшем вернуться к своим семьям», — уточнил пленный солдат ВСУ.

Прежде сообщалось, что ВСУ намеренно атаковали дронами группу украинских пленных. При попытке вывода оба бойца попали под атаку FPV-дронов. Один из украинских военных получил несовместимые с жизнью ранения.