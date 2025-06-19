Солдаты ВСУ сдались, когда услышали эти слова русского солдата

Инцидент произошел во время продвижения российских подразделений к населенному пункту Малиновка в Донецкой Народной Республике. По словам командира, один из российских военнослужащих, действуя «божьим словом», вступил в переговоры с противником и убедил двух бойцов 142-й бригады ВСУ сдаться в плен.