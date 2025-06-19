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Силы ПВО за ночь сбили 81 беспилотник ВСУ над регионами России

В ночь на 19 июня силы ПВО России предотвратили атаку украинских беспилотников на 11 регионов страны.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 18 на 19 июня российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат. Согласно данным Министерства обороны РФ, воздушные цели были ликвидированы над территориями одиннадцати регионов страны в период с 21:20 до 06:40 по московскому времени.

Наибольшая активность украинских БПЛА зафиксирована над Брянской и Курской областями, где сбили 19 и 17 аппаратов соответственно. 13 воздушных целей также перехватили над Смоленской областью, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской и пять — над Ростовской областью.

Над Республикой Крым уничтожили пять беспилотников, над Белгородской и Астраханской областями — по три, над Рязанской областью — два. Один дрон сбили в небе над Московским регионом.

Прежде губернатор Андрей Бочаров сообщил, что системы ПВО Министерства обороны нейтрализовали дроны в Калачевском и Городищенском районах Волгоградской области, а также в южной части Волгограда. Инцидент обошелся без последствий.

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