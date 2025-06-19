В небе над Волгоградской областью 19 июня сбили 7 беспилотников

Ночью силы ПВО перехватили и нейтрализовали 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Волгоградской области. Всего над российскими регионами уничтожили 81 дрон, сообщили в официальном телеграм-канале МО РФ.
Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, БПЛА пытались поразить объекты в Калачевском, Городищенском районах и южной части Волгограда. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
Рано утром в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за временного запрета некоторые рейсы пришлось отложить.
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