В Казани наблюдаются помехи связи из-за опасности БПЛА

В Татарстане снова объявлен режим опасности атаки беспилотников. Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе Сети. В частности, наблюдаются серьёзные проблемы в работе мобильного Интернета. Страницы в Сети грузятся на очень медленной скорости, а ряд сервисов стал недоступен. Отметим, режим угрозы БПЛА был введен ранним утром 19 июня. Во время двух предыдущих режимов наблюдался резкий рост цен на услуги такси.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше