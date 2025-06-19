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Каковы последствия ночной атаки украинских БпЛА на Волгоградскую область?

В аэропорту Волгограда уточняют, что на вылет задерживаются два рейса, на прилет — пять рейсов.

Украинские беспилотники обрушились в ночь с 18 на 19 июня на Волгоградскую область.

По данным главы региона Андрея Бочарова, атакованы были сразу два района — Калачевский и Городищенский, а также юг областного центра.

В четыре утра в Росавиации ввели ограничения для полетов гражданской авиации в небе над Волгоградом. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, подчеркнув, что волгоградский (Гумрак; код ИКАО: URWW) и калужский (Грабцево; UUBC) аэропорты временно не принимают и не отправляют пассажирские самолеты.

В 5.39 губернатор Андрей Бочаров подтвердил: «Дежурными средствами ПВО Минобороны России БпЛА ВСУ перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших и повреждений объектов нет».

В 6.35 в Волгограде были сняты ограничения на прием и посадку самолетов гражданской авиации. Однако уже в 8.31 представитель Росавиации снова сообщил о введении запрета на полеты над Волгоградом и Саратовом.

В волгоградском аэропорту уточняют, что актуальную информацию о графике движения самолетов можно узнать по телефону 8 (8442) 32−60−48 или на онлайн-табло официального сайта аэропорта.

В аэропорту Волгограда уточняют, что на вылет задерживаются два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были отправиться в 12.20 и 12.50. Встречающим волгоградцам придется подождать пассажиров рейсов из Махачкалы и Сочи, московского рейса и двух рейсов из Санкт-Петербурга.

В Минобороны в 7.45 подтвердили, что над территорией Волгоградской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всего в течение минувшей ночи — с 21.20 18 июня до 06.40 19 июня — дежурные средства ПВО уничтожены 81 БпЛА. В том числе:

19 — над Брянской областью;

17 — над Курской областью;

13 — над Смоленской областью;

семь — над Волгоградской областью;

шесть — над Орловской областью;

пять — над Ростовской областью;

пять — над Крымом;

по три — над Белгородской и Астраханской областями;

два — над Рязанской областью;

один — над Московским регионом.

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