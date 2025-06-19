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Жителям РТ рассказали, как вести себя при атаке беспилотников

Правила озвучили в региональном МЧС.

Источник: Агентство «Москва»

ГУ МЧС по РТ озвучило рекомендации для населения на случай атаки беспилотников. Правила были опубликованы в ТГ-канале ведомства.

Жителям, находящимся на улице, настоятельно рекомендуется немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находится в транспортном средстве — покинуть машину и найти укрытие.

При нахождении внутри здания рекомендуется по возможности спуститься в подвал или паркинг, используя лестницу, так как пользоваться лифтом нельзя. Гражданам, оставшимся в квартире, следует искать безопасное место без окон, лучше всего между несущими стенами, например, в ванной комнате.

МЧС подчеркивает, что подходить к окнам строго запрещается.

При обнаружении беспилотника или его частей нельзя прикасаться к устройству. Нужно немедленно покинуть это место и сообщить о находке по телефону, предоставив оператору свои контактные данные и информацию о месте обнаружения БПЛА.

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