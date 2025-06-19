Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Атаки киевского режима на Крымский мост носят идеологический характер, так как он является символом российского Крыма, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава крымского парламента Владимир Константинов.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает.
«Эти попытки (киевского режима атаковать Крымский мост — ред.) носят идеологический характер. Крымский мост — символ, это ребенок Русского мира. Он очень символичен. Он выглядит фантастически и не дает покоя киевскому режиму, который не способен ничего созидать и построить», — сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с