Еще один беспилотник уничтожили над Ростовской областью

Об этом сообщает Минобороны России.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью над регионом сбили пять БПЛА, утром — еще два. Кроме того, в целях обеспечения безопасности в Ростовской области наблюдаются перебои со связью.
С 8:00 до 11:00 средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Об этом сообщает Минобороны России.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью над регионом сбили пять БПЛА, утром — еще два. Кроме того, в целях обеспечения безопасности в Ростовской области наблюдаются перебои со связью.