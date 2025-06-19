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Еще один беспилотник уничтожили над Ростовской областью

С 8:00 до 11:00 средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Минобороны России.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью над регионом сбили пять БПЛА, утром — еще два. Кроме того, в целях обеспечения безопасности в Ростовской области наблюдаются перебои со связью.